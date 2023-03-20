Кириллов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Кириллов Игнат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1924

Дочь: Дружкова Тамара

Мать ребёнка: Кириллова Надежда

Бракосочетание
12.04.1926

Жена: Кириллова Надежда

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.07.1928

Дочь: Людмила

Мать ребёнка: Кириллова Надежда

Смерть
Неизвестно
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