Кириллов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Кириллов Игнат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1924
Дочь: Дружкова Тамара
Мать ребёнка: Кириллова Надежда
Бракосочетание
12.04.1926
Жена: Кириллова Надежда
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.07.1928
Дочь: Людмила
Мать ребёнка: Кириллова Надежда
Смерть
Неизвестно