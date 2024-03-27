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Фейзуллов Сейфулла

Место рождения

д.Старые Тинчали Старо-Студенецкая волость Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1760

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1760 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Старые Тинчали Старо-Студенецкая волость Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1798

Сын: Сейфуллов Фахардин

Мать ребёнка: Аминя 2 Жена

д.Старые Тинчали Старо-Студенецкая волость Буинского уезда Симбирской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бадига 1 Жена

Смерть
1838
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