Фейзуллов Сейфулла
Место рожденияд.Старые Тинчали Старо-Студенецкая волость Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1760
Дата смерти1838
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
д.Старые Тинчали Старо-Студенецкая волость Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1798
Сын: Сейфуллов Фахардин
Мать ребёнка: Аминя 2 Жена
д.Старые Тинчали Старо-Студенецкая волость Буинского уезда Симбирской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бадига 1 Жена
Смерть
1838