Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Бородов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Бородов Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Бородова Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Бородов Григорий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно