Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Бородов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Бородов Григорий Дмитриевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Бородова Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Бородов Григорий Дмитриевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородов Григорий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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