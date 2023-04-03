Скороходова (Владисенко) Полина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скороходова (Владисенко) Полина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1952

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1952

Отец: Владисенко Василий

Мать: Владисенко Александра Ивановна

Рождение ребёнка
14.01.1974

Сын: Скороходов Вячеслав Викторович

Отец ребёнка: Скороходов Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
17.08.1979

Сын: Скороходов Игорь Викторович

Отец ребёнка: Скороходов Виктор Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скороходов Виктор Николаевич

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