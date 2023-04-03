Скороходова (Владисенко) Полина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1952
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1952
Отец: Владисенко Василий
Рождение ребёнка
14.01.1974
Сын: Скороходов Вячеслав Викторович
Отец ребёнка: Скороходов Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
17.08.1979
Сын: Скороходов Игорь Викторович
Отец ребёнка: Скороходов Виктор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно