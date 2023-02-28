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Карпушкин Василий Арефович

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Место рождения

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карпушкин Арефий Яковлев

Мать: не указана

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.11.1872 ст.

Дочь: Карпушкина Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Карпушкина Ульяна Аввакумова

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Карпушкин Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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