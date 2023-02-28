Карпушкин Василий Арефович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карпушкин Арефий Яковлев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1872 ст.
Дочь: Карпушкина Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Карпушкина Ульяна Аввакумова
Рождение ребёнка
1888
Сын: Карпушкин Василий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно