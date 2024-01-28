Шиверских Тимофей Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1763 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763 ст.
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №258, стр. 51
Бракосочетание
Неизвестно
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.
Дочь: Шиверских Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Шиверских Евдокия Васильевна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.
Сын: Шиверских Илья Тимофеевич
Мать ребёнка: Шиверских Евдокия Васильевна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 181
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.
Сын: Шиверских Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Шиверских Евдокия Васильевна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 181
Бракосочетание
20.01.1809 ст.
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №258, стр. 51
Смерть
Неизвестно