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Шиверских Тимофей Алексеевич

Место рождения

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край

Дата рождения

Около 1763 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763 ст.

Отец: Шиверских Алексей

Мать: Шиверских (Константинова) Дарья Гавриловна

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №258, стр. 51
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шиверских Евдокия Васильевна

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.

Дочь: Шиверских Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Шиверских Евдокия Васильевна

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.

Сын: Шиверских Илья Тимофеевич

Мать ребёнка: Шиверских Евдокия Васильевна

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 181
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.

Сын: Шиверских Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Шиверских Евдокия Васильевна

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 181
Бракосочетание
20.01.1809 ст.

Жена: Шиверских (Занаратова) Матрона Ильинична

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №258, стр. 51
Смерть
Неизвестно

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