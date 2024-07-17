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Переславцев Гаврил Андреевич

Место рождения

Новохреновое, Панинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

21.03.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1913

Отец: Переславцев Андрей Петрович

Мать: Переславцева Евфросинья Георгиевна

Новохреновое, Панинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переславцева (Сысоева) Елизавета Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кораблева Зинаида Гавриловна

Мать ребёнка: Переславцева (Сысоева) Елизавета Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переславцева Мария

Рождение ребёнка
19.10.1942

Сын: Переславцев Вячеслав Гаврилович

Мать ребёнка: Переславцева (Сысоева) Елизавета Григорьевна

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