Переславцев Гаврил Андреевич
Место рождения
Дата рождения21.03.1913
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кораблева Зинаида Гавриловна
Мать ребёнка: Переславцева (Сысоева) Елизавета Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Переславцева Мария
Рождение ребёнка
19.10.1942
Сын: Переславцев Вячеслав Гаврилович
Мать ребёнка: Переславцева (Сысоева) Елизавета Григорьевна