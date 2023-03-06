Голубева Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Голубев Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Голубев Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубев Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Голубев Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно