Мартемьянова Наталья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартемьянова Наталья Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1921

Сын: Мартемьянов Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Мартемьянов Матвей Никанорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Мартемьянов Фёдор Матвеевич

Отец ребёнка: Мартемьянов Матвей Никанорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Мартемьянов Сергей Матвеевич

Отец ребёнка: Мартемьянов Матвей Никанорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартемьянов Матвей Никанорович

Смерть
Неизвестно
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