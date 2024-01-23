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Климова Ульяна Иванова

Место рождения

Ивановка, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1722 ст.

Дата смерти

1772

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1744 ст.

Дочь: (Климова) Елена Анфимова

Отец ребёнка: Климов Анфим Семенов

Микулино, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1749 ст.

Дочь: (Климова) Прасковья Анфимова

Отец ребёнка: Климов Анфим Семенов

Микулино, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1750 ст.

Сын: Климов Абрам Анфимов

Отец ребёнка: Климов Анфим Семенов

Микулино, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1754 ст.

Дочь: Летова (Климова) Ирина Елфимова

Отец ребёнка: Климов Анфим Семенов

Микулино, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1756 ст.

Сын: Климов Емельян Анфимов

Отец ребёнка: Климов Анфим Семенов

Микулино, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1772

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