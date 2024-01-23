Климова Ульяна Иванова
Место рождения
Дата рождения1722 ст.
Дата смерти1772
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744 ст.
Дочь: (Климова) Елена Анфимова
Отец ребёнка: Климов Анфим Семенов
Рождение ребёнка
1749 ст.
Дочь: (Климова) Прасковья Анфимова
Отец ребёнка: Климов Анфим Семенов
Рождение ребёнка
1750 ст.
Сын: Климов Абрам Анфимов
Отец ребёнка: Климов Анфим Семенов
Рождение ребёнка
1754 ст.
Дочь: Летова (Климова) Ирина Елфимова
Отец ребёнка: Климов Анфим Семенов
Рождение ребёнка
1756 ст.
Отец ребёнка: Климов Анфим Семенов
Смерть
1772