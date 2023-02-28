Красильникова (Матвеева) Афросинья Евграфьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасильникова (Матвеева) Афросинья Евграфьевна

Красильникова (Матвеева) Афросинья Евграфьевна

avatar

Место рождения

Дорофеиха, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

14.04.1890

Дата смерти

16.06.1970

Пол

Женский

Отец

Между 1869 и 1871 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1890

Отец: Матвеев Евграфий

Мать: не указана

Дорофеиха, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красильников Пётр Титович

Кондратьево, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.09.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красильников Пётр Титович

Кондратьево, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.11.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красильников Пётр Титович

Кондратьево, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.04.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красильников Пётр Титович

Кондратьево, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
16.06.1970
Кондратьево, Семеновский, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close