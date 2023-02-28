Красильникова (Матвеева) Афросинья Евграфьевна
Место рождения
Дата рождения14.04.1890
Дата смерти16.06.1970
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1890
Отец: Матвеев Евграфий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
20.09.1926
Рождение ребёнка
30.11.1929
Рождение ребёнка
27.04.1937
Смерть
16.06.1970