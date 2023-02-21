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Яковлевых Дарья Гавриловна

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Место рождения

Ведомство Чаусовского острога д. Мельникова

Дата рождения

1702

Дата смерти

14.?.1786

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Ведомство Чаусовского острога д. Мельникова
Рождение ребёнка
1735

Сын: Яковлевых Григорий Вакулович

Отец ребёнка: Яковлевых Вакул Карпович

д.Мельникова Чаусовского ведомства
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлевых Иван (младший)

Отец ребёнка: Яковлевых Вакул Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлевых Ивван (старший)

Отец ребёнка: Яковлевых Вакул Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлевых Вакул Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Вакуловна

Отец ребёнка: Яковлевых Вакул Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Вакуловна

Отец ребёнка: Яковлевых Вакул Карпович

Смерть
14.?.1786
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