Яковлевых Дарья Гавриловна
Место рожденияВедомство Чаусовского острога д. Мельникова
Дата рождения1702
Дата смерти14.?.1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Ведомство Чаусовского острога д. Мельникова
Рождение ребёнка
1735
Сын: Яковлевых Григорий Вакулович
Отец ребёнка: Яковлевых Вакул Карпович
д.Мельникова Чаусовского ведомства
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Яковлевых Вакул Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлевых Ивван (старший)
Отец ребёнка: Яковлевых Вакул Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Вакуловна
Отец ребёнка: Яковлевых Вакул Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Вакуловна
Отец ребёнка: Яковлевых Вакул Карпович
Смерть
14.?.1786