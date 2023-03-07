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Скосырев Александр
Скосырев Александр
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Место рождения
Самара
, Самара, Самарская область
Дата рождения
12.08.1883
Дата смерти
25.05.1884
Пол
Мужской
Отец
Скосырев Василий Макарович
Мать
Скосырева Параскева Иванова
Дети
Не указаны
Добавил:
НО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1883
Отец:
Скосырев Василий Макарович
Мать:
Скосырева Параскева Иванова
Самара
, Самара, Самарская область
Смерть
25.05.1884
Самара
, Самара, Самарская область
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