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Скосырев Александр

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

12.08.1883

Дата смерти

25.05.1884

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1883

Отец: Скосырев Василий Макарович

Мать: Скосырева Параскева Иванова

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
25.05.1884
Самара, Самара, Самарская область
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