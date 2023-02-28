Лебедев Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев Николай Александрович

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Место рождения

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

21.03.1889

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
06.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лебедева Анна Андреевна

Кологрив, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1980
Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
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