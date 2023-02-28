Лебедев Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения21.03.1889
Дата смерти1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лебедева Анна Андреевна
Кологрив, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1980