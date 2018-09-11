Козлова (Бодрова) Валентина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Бодрова) Валентина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1946

Дата смерти

11.09.2018

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1966

Дочь: Москалева Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Козлов Борис Владимирович

Рождение ребёнка
01.05.1974

Дочь: Щебланина Юлия Борисовна

Отец ребёнка: Козлов Борис Владимирович

Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Борис Владимирович

Смерть
11.09.2018
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