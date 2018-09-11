Козлова (Бодрова) Валентина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1946
Дата смерти11.09.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1966
Дочь: Москалева Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Козлов Борис Владимирович
Рождение ребёнка
01.05.1974
Дочь: Щебланина Юлия Борисовна
Отец ребёнка: Козлов Борис Владимирович
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.09.2018