Кабиров Ренат Илфатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабиров Ренат Илфатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.2014

Дочь: Кабирова Лилия Ренатовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.03.2017

Сын: Кабиров Ранель Ренатович

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Рождение ребёнка
20.01.2022

Сын: Кабиров Радель Ренатович

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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