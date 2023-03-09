Катаева (Белозерова) Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКатаева (Белозерова) Евдокия Яковлевна

Катаева (Белозерова) Евдокия Яковлевна

avatar

Место рождения

Мордовия, Россия

Дата рождения

05.02.1904

Дата смерти

08.11.1972

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордовия, Россия
Дубенский район, с.Дубенки По данным из справки о рождении детей, год рождения должен быть 1913
Рождение ребёнка
15.08.1929

Дочь: Новикова Акулина Михайловна

Отец ребёнка: Катаев Михаил Васильевич

Мордовия, Россия
Дубненский район
Рождение ребёнка
15.04.1938

Сын: Катаев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Катаев Михаил Васильевич

Приморский край, Россия
Смольный ключ
Рождение ребёнка
28.11.1939

Дочь: Бурдюгова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Катаев Михаил Васильевич

Приморский край, Россия
Смольный ключ,
Бракосочетание
17.02.1961

Муж: Белозеров Илья Алексеевич

Приморский край, Россия
С.Амгу, запись акта №5
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катаев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Катаев Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катаев Михаил Васильевич

После смерти мужа Катаева снова вышла за муж за Белозерова
Смерть
08.11.1972
Приморский край, Россия
С.Амгу, пенсионерка, на иждивении у мужа, причина смерти: алкогольное отравление, алкоголизм
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close