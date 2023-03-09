Катаева (Белозерова) Евдокия Яковлевна
Место рожденияМордовия, Россия
Дата рождения05.02.1904
Дата смерти08.11.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
05.02.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Мордовия, Россия
Дубенский район, с.Дубенки По данным из справки о рождении детей, год рождения должен быть 1913
Рождение ребёнка
15.08.1929
Дочь: Новикова Акулина Михайловна
Отец ребёнка: Катаев Михаил Васильевич
Мордовия, Россия
Дубненский район
Рождение ребёнка
15.04.1938
Сын: Катаев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Катаев Михаил Васильевич
Приморский край, Россия
Смольный ключ
Рождение ребёнка
28.11.1939
Дочь: Бурдюгова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Катаев Михаил Васильевич
Приморский край, Россия
Смольный ключ,
Бракосочетание
17.02.1961
Приморский край, Россия
С.Амгу, запись акта №5
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Катаев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Катаев Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
После смерти мужа Катаева снова вышла за муж за Белозерова
Смерть
08.11.1972
Приморский край, Россия
С.Амгу, пенсионерка, на иждивении у мужа, причина смерти: алкогольное отравление, алкоголизм