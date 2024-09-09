Истомна (Лыкова) Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти01.04.1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Истомина) Марфа Ермиловна
Отец ребёнка: Истомин Ермил Самсонович
Бракосочетание
24.10.1834
Двадцать четвертого числа однодворческий отрок Ермил Самсонов Истомин с однодворческою девицею Агафьей Ивановой Лыковой. | Венчал священник церкви Гаврил Андреев. Свидетелями брака были дьякон Иван Дм... Показать все
Рождение ребёнка
1838
Сын: Истомин Николай Ермилович
Отец ребёнка: Истомин Ермил Самсонович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Истомин Ермил Самсонович
Смерть
01.04.1883