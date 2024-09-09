Истомна (Лыкова) Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомна (Лыкова) Агафья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

01.04.1883

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Истомина) Марфа Ермиловна

Отец ребёнка: Истомин Ермил Самсонович

Бракосочетание
24.10.1834

Муж: Истомин Ермил Самсонович

Двадцать четвертого числа однодворческий отрок Ермил Самсонов Истомин с однодворческою девицею Агафьей Ивановой Лыковой. | Венчал священник церкви Гаврил Андреев. Свидетелями брака были дьякон Иван Дм... Показать все
Рождение ребёнка
1838

Сын: Истомин Николай Ермилович

Отец ребёнка: Истомин Ермил Самсонович

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Истомин Яков Ермилович

Отец ребёнка: Истомин Ермил Самсонович

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
01.04.1883

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