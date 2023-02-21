Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1959

Дочь: Шилова Людмила Александровна

Мать ребёнка: Эмилия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шилова Евгения Александровна

Мать ребёнка: Эмилия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шилова Галина Александровна

Мать ребёнка: Эмилия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шилова Светлана Александровна

Мать ребёнка: Эмилия

Смерть
Неизвестно
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