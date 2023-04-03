Шоков Пантелеймон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шоков Пантелеймон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

До 1839

Пол

Мужской

Отец

До 1745 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Шоков Логвин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Шоков Егор

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
1810

Сын: Шоков Федор

Мать ребёнка: Прасковья

Работа или профессия
Неизвестно
однодворец
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
До 1839
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