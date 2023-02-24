Евдокия Харитоновна
Место рожденияСело Савинские Карпели , Моршанский уезд , Тамбовская губерния
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1761
Сын: (рекрут С 1779) Семен Панкратович
Отец ребёнка: Казначеев Панкратий Зиновьевич
Рождение ребёнка
1762
Сын: Кирилл Панкратович
Отец ребёнка: Казначеев Панкратий Зиновьевич
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Кряквина Ксения Казначеева
Отец ребёнка: Казначеев Панкратий Зиновьевич
Рождение ребёнка
1765
Сын: Казначеев Ферапонт Панкратович
Отец ребёнка: Казначеев Панкратий Зиновьевич
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Ефимия Панкратовна
Отец ребёнка: Казначеев Панкратий Зиновьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно