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Евдокия Харитоновна

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Место рождения

Село Савинские Карпели , Моршанский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: ?

Мать: ?

Село Савинские Карпели , Моршанский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1761

Сын: (рекрут С 1779) Семен Панкратович

Отец ребёнка: Казначеев Панкратий Зиновьевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Кирилл Панкратович

Отец ребёнка: Казначеев Панкратий Зиновьевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Кряквина Ксения Казначеева

Отец ребёнка: Казначеев Панкратий Зиновьевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Казначеев Ферапонт Панкратович

Отец ребёнка: Казначеев Панкратий Зиновьевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Ефимия Панкратовна

Отец ребёнка: Казначеев Панкратий Зиновьевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казначеев Панкратий Зиновьевич

Смерть
Неизвестно
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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