Лавренов Василий Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавренов Василий Герасимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

08.03.1910 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
08.03.1910 ст.
Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Из метрической книги на 1910 год часть третья об умерших: «Деревни Слутки крестьянин Василий Герасимович Лавренов» в возрасте 85 лет.
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