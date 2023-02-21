Лавренов Василий Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти08.03.1910 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
08.03.1910 ст.
Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Из метрической книги на 1910 год часть третья об умерших: «Деревни Слутки крестьянин Василий Герасимович Лавренов» в возрасте 85 лет.