Шейко Филип Карпов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти1809
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Шейко Карпей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Агафья Филипова
Мать ребёнка: Шейко Марина Май...ова
Рождение ребёнка
1802
Сын: Шейко Родион Филипов
Мать ребёнка: Шейко Марина Май...ова
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Шейко Марина Май...ова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шейко Марина Май...ова
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
1809