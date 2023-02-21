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Шейко Филип Карпов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Шейко Карпей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Агафья Филипова

Мать ребёнка: Шейко Марина Май...ова

Рождение ребёнка
1802

Сын: Шейко Родион Филипов

Мать ребёнка: Шейко Марина Май...ова

Рождение ребёнка
1808

Сын: Шейко Михайло Филипов

Мать ребёнка: Шейко Марина Май...ова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шейко Марина Май...ова

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
1809
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