Федосья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Юдаев Сафрон
Рождение ребёнка
19.01.1853
Отец ребёнка: Юдаев Сафрон
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Бодрова (Юдаева) Марья Сафроновна
Отец ребёнка: Юдаев Сафрон
Марфино, Усманский уезд, Тамбовская губерния