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Федосья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Юдаев Кузьма Сафронович

Отец ребёнка: Юдаев Сафрон

Рождение ребёнка
19.01.1853

Сын: Юдаев Илья Сафронович

Отец ребёнка: Юдаев Сафрон

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Бодрова (Юдаева) Марья Сафроновна

Отец ребёнка: Юдаев Сафрон

Марфино, Усманский уезд, Тамбовская губерния

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