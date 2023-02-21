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Bailey (Metaxa) Bettina MacLaine

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Место рождения

Cheltenham, UK

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

05.02.1909

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Metaxa Jean Baptiste

Мать: Metaxa Selina Rancliffe

Cheltenham, UK
Бракосочетание
Около 29.09.1873

Муж: Bailey Crawshay

Parich Church of St Luke, Cheltenham, Gloucestershire, England, UK
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Curre Augusta S

Отец ребёнка: Bailey Crawshay

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Gordon-Canning Clara Bettina

Отец ребёнка: Bailey Crawshay

Смерть
05.02.1909
34 Park Place, Cardiff, Glamorgan, Wales, UK
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