Bailey (Metaxa) Bettina MacLaine
Место рожденияCheltenham, UK
Дата рожденияОколо 1842
Дата смерти05.02.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: Metaxa Jean Baptiste
Мать: Metaxa Selina Rancliffe
Cheltenham, UK
Бракосочетание
Около 29.09.1873
Муж: Bailey Crawshay
Parich Church of St Luke, Cheltenham, Gloucestershire, England, UK
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Curre Augusta S
Отец ребёнка: Bailey Crawshay
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Gordon-Canning Clara Bettina
Отец ребёнка: Bailey Crawshay
Смерть
05.02.1909
34 Park Place, Cardiff, Glamorgan, Wales, UK