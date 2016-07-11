Горовая Лидия Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горовая Лидия Наумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1927

Дата смерти

11.07.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горовой Михаил Данилович

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селезнева Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Горовой Михаил Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горовой Михаил Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горовой Михаил Данилович

Смерть
11.07.2016
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