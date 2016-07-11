Горовая Лидия Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1927
Дата смерти11.07.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горовой Михаил Данилович
Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селезнева Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Горовой Михаил Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.07.2016