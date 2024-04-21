Рухлова (Попова) Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1983
Бракосочетание
2002
Рождение ребёнка
13.09.2002
Дочь: Соколова Юлия Дмитриевна
Отец ребёнка: Соколов Дмитрий Николаевич
Развод
2006
Рождение ребёнка
16.09.2010
Дочь: Рухлова Наталья Вячеславовна
Отец ребёнка: Рухлов Вячеслав Васильевич
Бракосочетание
29.09.2011
Рождение ребёнка
29.05.2019
Дочь: Рухлова Олеся Вячеславовна
Отец ребёнка: Рухлов Вячеслав Васильевич