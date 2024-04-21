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Рухлова (Попова) Ирина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1983

Отец: Попов Владимир Николаевич

Мать: Попова (Таничева) Любовь Станиславовна

Бракосочетание
2002

Муж: Соколов Дмитрий Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.09.2002

Дочь: Соколова Юлия Дмитриевна

Отец ребёнка: Соколов Дмитрий Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Развод
2006

Муж: Соколов Дмитрий Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.09.2010

Дочь: Рухлова Наталья Вячеславовна

Отец ребёнка: Рухлов Вячеслав Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
29.09.2011

Муж: Рухлов Вячеслав Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.05.2019

Дочь: Рухлова Олеся Вячеславовна

Отец ребёнка: Рухлов Вячеслав Васильевич

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