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Толстоухов Анатолий Иванович

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Место рождения

Большая Кавендра, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

15.08.1925

Дата смерти

16.12.2014

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

Жена

1928 г.р.

Дети

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1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1925

Отец: Толстоухов Иван Федорович

Мать: Толстоухова Елена Ивановна

Большая Кавендра, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
28.04.1951

Жена: Толстоухова Евдокия Степановна

город Ташкент
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Толстоухова Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
12.06.1955

Сын: Толстоухов Анатолий Анатольевич

Мать ребёнка: Толстоухова Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
12.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Толстоухова Евдокия Степановна

Место жительства
Неизвестно
город Ташкент
Смерть
16.12.2014
город Ташкент
Причина смерти: от старости
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