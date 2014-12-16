Толстоухов Анатолий Иванович
Место рождения
Дата рождения15.08.1925
Дата смерти16.12.2014
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1925
Бракосочетание
28.04.1951
город Ташкент
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Толстоухова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
12.06.1955
Сын: Толстоухов Анатолий Анатольевич
Мать ребёнка: Толстоухова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
12.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Толстоухова Евдокия Степановна
Место жительства
Неизвестно
город Ташкент
Смерть
16.12.2014
город Ташкент
Причина смерти: от старости