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Бататин Александр Васильевич

Место рождения

Косково, Вологодский район, Северный край

Дата рождения

22.08.1881

Дата смерти

17.08.1907

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1881

Отец: Бататин Василий Дмитриевич

Мать: Бататина Анна Дементьевна

Косково, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же деревни керстьянин Флегонт Николаев
Бракосочетание
19.01.1907

Жена: Смирнова Мария Стефановна

Павлово, Вологодский район, Северный край
Поручители по жениху: д. Павлово Иван Васильев Бататин и Александр Сергеев Кузнецов. По невесте: д. Путилово Павел Евгениев Артисов и Александр Александров Кузнецов
Смерть
17.08.1907
Павлово, Вологодский район, Северный край
От простуды
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