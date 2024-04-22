Бататин Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения22.08.1881
Дата смерти17.08.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1881
Воспр. - той же деревни керстьянин Флегонт Николаев
Бракосочетание
19.01.1907
Поручители по жениху: д. Павлово Иван Васильев Бататин и Александр Сергеев Кузнецов. По невесте: д. Путилово Павел Евгениев Артисов и Александр Александров Кузнецов
Смерть
17.08.1907
От простуды