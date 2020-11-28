Ведревская (Реус) Вера Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведревская (Реус) Вера Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1958

Дата смерти

28.11.2020

Пол

Женский

Отец

1935 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1958

Отец: Реус Борис Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 16.04.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ведревский Сергей

Смерть
28.11.2020
Рязань
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