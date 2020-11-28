Ведревская (Реус) Вера Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1958
Дата смерти28.11.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1958
Отец: Реус Борис Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 16.04.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ведревский Сергей
Смерть
28.11.2020
Рязань