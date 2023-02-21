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Безсонов Анатолий Константинович

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Место рождения

г.Барнаул

Дата рождения

22.10.1928

Дата смерти

08.07.1978

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1928

Отец: Безсонов Константин Константинович

Мать: Безсонова Клавдия Григорьевна

г.Барнаул
первенец
Крещение
30.05.1930
г. Барнаул
Godparents:Доня Артемьев( муж двоюродной сестры отца), Ольга Гуляева ( родная сестра матери)
Образование
С 1936 по 1942
школа
неоконченное среднее
Работа или профессия
С 1946
академия наук
препаратор
Работа или профессия
С 1957
с-з Озерский Каргатского р-на Новосибирской обл
пчеловод
Бракосочетание
?.12.1963

Жена: Кольман Валентина Антоновна

с.Мамонтово
Рождение ребёнка
20.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кольман Валентина Антоновна

с.Мамонтово
Работа или профессия
С 1964
с-з Озерский Каргатского р-на
кочегар
Работа или профессия
С 1972
с-з Озерский Каргатского р-на
преподаватель в средней школе
Смерть
08.07.1978
г.Новосибирск,
Причина смерти: Болезнь рак желудка | после операции
Похороны
10.07.1978
с.Барышево Новосибирской обл
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