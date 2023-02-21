Евстратов Анкудин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстратов Анкудин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1872 ст.

Дочь: Ремизова Прасковья Анкудиновна

Мать ребёнка: Сафронова Евдокия

Чепурино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
12.12.1877 ст.

Сын: Стефан Анкудинович

Мать ребёнка: Сафронова Евдокия

Чепурино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
09.11.1879 ст.

Дочь: Стефанида Анкудиновна

Мать ребёнка: Сафронова Евдокия

Чепурино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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