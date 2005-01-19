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Пушкина Малыгина Нина Михайловна

Место рождения

деревня Божинская, Гаврилов-Ямскго района, Ярославской области

Дата рождения

12.01.1929

Дата смерти

19.01.2005

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1929

Отец: не указан

Мать: Малыгина Евгения Ивановна

деревня Божинская, Гаврилов-Ямскго района, Ярославской области
Рождение ребёнка
03.11.1961

Дочь: Потапова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Пушкин Петр Ивановия

Смерть
19.01.2005
Ярославль
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