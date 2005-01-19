Пушкина Малыгина Нина Михайловна
Место рождениядеревня Божинская, Гаврилов-Ямскго района, Ярославской области
Дата рождения12.01.1929
Дата смерти19.01.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1929
деревня Божинская, Гаврилов-Ямскго района, Ярославской области
Рождение ребёнка
03.11.1961
Дочь: Потапова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Пушкин Петр Ивановия
Смерть
19.01.2005
Ярославль