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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филипенко Николай
Мать ребёнка: Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филипенко Владимир
Мать ребёнка: Анастасия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Павловна