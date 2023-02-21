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Марычев Александр Трифонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

?.05.1942

Пол

Мужской

Отец

До 1892 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Марычев Трифон Георгиевич

Мать: не указана

Военная служба
С 08.10.1941 по ?.05.1942
Род войск: Пехота Воинское звание: Рядовой Призван 8.10.1941 года Кизлярским РВК, Грозненская область. Последняя связь 30.02.1942 года с полевой почты 1663. Звание – красноармеец. Должность – стрелок.
Смерть
?.05.1942
Причина смерти: Пропал без вести
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