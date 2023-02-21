Марычев Александр Трифонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти?.05.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Марычев Трифон Георгиевич
Мать: не указана
Военная служба
С 08.10.1941 по ?.05.1942
Род войск: Пехота Воинское звание: Рядовой Призван 8.10.1941 года Кизлярским РВК, Грозненская область. Последняя связь 30.02.1942 года с полевой почты 1663. Звание – красноармеец. Должность – стрелок.
Смерть
?.05.1942
Причина смерти: Пропал без вести