Поздняков Виктор Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздняков Виктор Егорович

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Место рождения

Московская область РСФСР

Дата рождения

12.03.1941

Дата смерти

19.08.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Московская область РСФСР
Место жительства
С 1941
Московская область РСФСР
Место жительства
С 1974 по 2015
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
19.08.2015
Кировская область РСФСР
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