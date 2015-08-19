Поздняков Виктор Егорович
Место рожденияМосковская область РСФСР
Дата рождения12.03.1941
Дата смерти19.08.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Московская область РСФСР
Место жительства
С 1941
Московская область РСФСР
Место жительства
С 1974 по 2015
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
19.08.2015
Кировская область РСФСР