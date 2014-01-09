Токарь Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарь Виктор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1955

Дата смерти

09.01.2014

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1955

Отец: Токарь Иван Васильевич

Мать: Токарь Екатерина Нестеровна

Рождение ребёнка
03.01.1975

Дочь: Аксёнова Галина Викторовна

Мать ребёнка: Токарь Маликахан Кучкаровна

Рождение ребёнка
03.01.1975

Дочь: Токарь Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Токарь Маликахан Кучкаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токарь Маликахан Кучкаровна

Смерть
09.01.2014
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