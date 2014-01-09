Токарь Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1955
Дата смерти09.01.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1955
Рождение ребёнка
03.01.1975
Дочь: Аксёнова Галина Викторовна
Мать ребёнка: Токарь Маликахан Кучкаровна
Рождение ребёнка
03.01.1975
Дочь: Токарь Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Токарь Маликахан Кучкаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.01.2014