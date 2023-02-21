Осипова (Мордвинова) Евфимия Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Мордвинова) Евфимия Федотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

08.09.1901

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Мордвинов Федот Иоанникович

Мать: Мордвинова Дарья Афанасьевна

Бракосочетание
28.10.1874

Муж: Осипов Павел Леонтьевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Осипов Прокопий Павлович

Отец ребёнка: Осипов Павел Леонтьевич

Рождение ребёнка
21.01.1876

Сын: Осипов Тимофей Павлович

Отец ребёнка: Осипов Павел Леонтьевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.09.1880

Сын: Осипов Никита Павлович

Отец ребёнка: Осипов Павел Леонтьевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Осипов Павел Леонтьевич

Рождение ребёнка
17.01.1885

Дочь: Ксения Павловна

Отец ребёнка: Осипов Павел Леонтьевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.09.1887

Дочь: Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Осипов Павел Леонтьевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.04.1890

Дочь: Александра Павловна

Отец ребёнка: Осипов Павел Леонтьевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.03.1892

Сын: Осипов Иоанн Павлович

Отец ребёнка: Осипов Павел Леонтьевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Осипов Филипп Павлович

Отец ребёнка: Осипов Павел Леонтьевич

Смерть
08.09.1901
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: От родов
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