Осипова (Мордвинова) Евфимия Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти08.09.1901
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Бракосочетание
28.10.1874
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Осипов Павел Леонтьевич
Рождение ребёнка
21.01.1876
Отец ребёнка: Осипов Павел Леонтьевич
Рождение ребёнка
10.09.1880
Отец ребёнка: Осипов Павел Леонтьевич
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Осипов Павел Леонтьевич
Рождение ребёнка
17.01.1885
Дочь: Ксения Павловна
Отец ребёнка: Осипов Павел Леонтьевич
Рождение ребёнка
27.09.1887
Дочь: Пелагея Павловна
Отец ребёнка: Осипов Павел Леонтьевич
Рождение ребёнка
21.04.1890
Дочь: Александра Павловна
Отец ребёнка: Осипов Павел Леонтьевич
Рождение ребёнка
26.03.1892
Отец ребёнка: Осипов Павел Леонтьевич
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Осипов Павел Леонтьевич
Смерть
08.09.1901
Причина смерти: От родов