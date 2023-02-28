(Вержиковская) Евдокия Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вержиковская) Евдокия Прокопьевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Вержиковский Антон Илларионович

Отец ребёнка: Вержиковский Илларион Максимович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Вержиковский Константин Илларионович

Отец ребёнка: Вержиковский Илларион Максимович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Извекова Любовь Илларионовна

Отец ребёнка: Вержиковский Илларион Максимович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Вержиковский Петр Илларионович

Отец ребёнка: Вержиковский Илларион Максимович

Смерть
Неизвестно
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