Меньшенина (Жерихина) Федосья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшенина (Жерихина) Федосья Фёдоровна

Место рождения

д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Жерихин Фёдор Тимофеев

Мать: ?

д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньшенин Ефим Устинович

Рождение ребёнка
1842

Сын: (жерихин) Меньшенин Парфён Ефимович (Матвеевич)

Отец ребёнка: Меньшенин Ефим Устинович

д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
?.09.1850

Сын: Меньшенин Корнил Ефимович

Отец ребёнка: Меньшенин Ефим Устинович

д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1856

Сын: Меньшенин Роман Ефимович

Отец ребёнка: Меньшенин Ефим Устинович

д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Смерть
Неизвестно

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