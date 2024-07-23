Меньшенина (Жерихина) Федосья Фёдоровна
Место рожденияд. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Жерихин Фёдор Тимофеев
Мать: ?
д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Сын: (жерихин) Меньшенин Парфён Ефимович (Матвеевич)
Отец ребёнка: Меньшенин Ефим Устинович
д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
?.09.1850
Сын: Меньшенин Корнил Ефимович
Отец ребёнка: Меньшенин Ефим Устинович
д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Меньшенин Ефим Устинович
д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Смерть
Неизвестно