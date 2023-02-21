Исакович (Мангуби) Рахиль Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исакович (Мангуби) Рахиль Семёновна

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Место рождения

г. Одесса, Украина

Дата рождения

1866

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Одесса, Украина
Смерть
1930
г. Одесса, Одесская обл., Украина
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