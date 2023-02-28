Садоков Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСадоков Николай Федорович

Садоков Николай Федорович

avatar

Место рождения

Раменский Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Садоков Федор Александрович

Мать: не указана

Раменский Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
1816
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Пономарь Покровской церкви.
Работа или профессия
1822
Раменский Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Произведен во священника Димитровской в Раменье церкви Вологодского уезда, на место своего отца.
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Садокова Павла Николаевна

Мать ребёнка: Садокова Ольга Филипповна

Раменский Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Садокова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Садокова Ольга Филипповна

Раменский Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Садокова Олимпиада Николаевна

Мать ребёнка: Садокова Ольга Филипповна

Раменский Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Садокова Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Садокова Ольга Филипповна

Раменский Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садокова Ольга Филипповна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close