Садоков Николай Федорович
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Садоков Федор Александрович
Мать: не указана
Работа или профессия
1816
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Пономарь Покровской церкви.
Работа или профессия
1822
Произведен во священника Димитровской в Раменье церкви Вологодского уезда, на место своего отца.
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Садокова Павла Николаевна
Мать ребёнка: Садокова Ольга Филипповна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Садокова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Садокова Ольга Филипповна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Садокова Олимпиада Николаевна
Мать ребёнка: Садокова Ольга Филипповна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Садокова Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Садокова Ольга Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно