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Беляков Маркел Михайлов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

20.08.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белякова Пелагея(Пелагия) Маркеловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Беляков Петр Маркелович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
20.08.1892
От холеры https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8994-V9JZ-Y?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V7G-63HN&action=view

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