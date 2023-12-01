Беляков Маркел Михайлов ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти20.08.1892
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белякова Пелагея(Пелагия) Маркеловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: не указана
Смерть
20.08.1892
От холеры https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8994-V9JZ-Y?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V7G-63HN&action=view