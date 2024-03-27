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Гиматдинов Сиражетдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Гимадеев Гиматдин

Мать: Гимадеева Сажидэ

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гиматдинова Бибинур

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гиматдинова Бибинур

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гиматдинова Бибинур

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гиматдинова Бибинур

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гиматдинова Бибинур

Смерть
1942
Причина смерти: Безвести ( Сталинград

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