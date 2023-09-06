Мелешкина Карпеченко христина яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелешкина Карпеченко христина яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1895

Дата смерти

06.09.1975

Пол

Женский

Добавил:

вк
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1895

Отец: Мелешкин яков

Мать: - Мелешкина василина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпеченко Кирпиченко нина

Отец ребёнка: Карпеченко яков гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпеченко Махина мария

Отец ребёнка: Карпеченко яков гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпеченко Смирнова евгения

Отец ребёнка: Карпеченко яков гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпеченко Липская екатерина

Отец ребёнка: Карпеченко яков гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпеченко Кирпиченко борис яковлевич

Отец ребёнка: Карпеченко яков гаврилович

Смерть
06.09.1975
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