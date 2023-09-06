Мелешкина Карпеченко христина яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1895
Дата смерти06.09.1975
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1895
Отец: Мелешкин яков
Мать: - Мелешкина василина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпеченко Кирпиченко нина
Отец ребёнка: Карпеченко яков гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпеченко Махина мария
Отец ребёнка: Карпеченко яков гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпеченко Смирнова евгения
Отец ребёнка: Карпеченко яков гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпеченко Липская екатерина
Отец ребёнка: Карпеченко яков гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпеченко Кирпиченко борис яковлевич
Отец ребёнка: Карпеченко яков гаврилович
Смерть
06.09.1975