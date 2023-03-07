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Шутов Филимон Устинов

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Место рождения

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

После 1842

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Шутов Устин Панфилов

Мать: Шутова Варвара Михайлова

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Анна Филимонова

Мать ребёнка: Шутова Анна Феодорова

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
11.01.1835 ст.

Жена: Шутова Анна Феодорова

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Шутов Дмитрий Филимонов

Мать ребёнка: Шутова Анна Феодорова

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Параскева Филимонова

Мать ребёнка: Шутова Анна Феодорова

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1842
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