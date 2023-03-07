Шутов Филимон Устинов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиПосле 1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: Шутов Устин Панфилов
Мать: Шутова Варвара Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Анна Филимонова
Мать ребёнка: Шутова Анна Феодорова
Бракосочетание
11.01.1835 ст.
Жена: Шутова Анна Феодорова
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1838
Мать ребёнка: Шутова Анна Феодорова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Параскева Филимонова
Мать ребёнка: Шутова Анна Феодорова
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1842