Агапов Валерий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапов Валерий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1980 г.р.

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агапова Ольга Васильевна

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
12.06.1980

Дочь: Маслова Наталья Валериевна

Мать ребёнка: Агапова Ольга Васильевна

Смерть
Неизвестно
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