Агапов Валерий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1950
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Агапова Ольга Васильевна
Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
12.06.1980
Дочь: Маслова Наталья Валериевна
Мать ребёнка: Агапова Ольга Васильевна
Смерть
Неизвестно