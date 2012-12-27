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Пак Пётр Олегович

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Место рождения

род. Китай, г. Харбин, проживал Еманжелинск, Челябинск

Дата рождения

08.12.1952

Дата смерти

27.12.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1952

Отец: Пак Олег Семёнович

Мать: Пак Людмила Валерьяновна

род. Китай, г. Харбин, проживал Еманжелинск, Челябинск
Рождение ребёнка
16.09.1978

Сын: Пак Олег Петрович

Мать ребёнка: Пак Наталья Николаевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
27.12.2012
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