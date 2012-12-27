Пак Пётр Олегович
Место рождениярод. Китай, г. Харбин, проживал Еманжелинск, Челябинск
Дата рождения08.12.1952
Дата смерти27.12.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.12.1952
Отец: Пак Олег Семёнович
Мать: Пак Людмила Валерьяновна
род. Китай, г. Харбин, проживал Еманжелинск, Челябинск
Рождение ребёнка
16.09.1978
Сын: Пак Олег Петрович
Мать ребёнка: Пак Наталья Николаевна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
27.12.2012