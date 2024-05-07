Широкова Марина Сергеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Широкова Марина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широков Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карнаухова Ксения

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.12.2007

Дочь: Широкова Вероника Сергеевна

Отец ребёнка: Широков Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
14.01.2010

Сын: Широков Тимофей Сергеевич

Отец ребёнка: Широков Сергей Николаевич

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