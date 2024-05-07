Широкова Марина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карнаухова Ксения
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.12.2007
Дочь: Широкова Вероника Сергеевна
Отец ребёнка: Широков Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
14.01.2010
Сын: Широков Тимофей Сергеевич
Отец ребёнка: Широков Сергей Николаевич