Никитович Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитович Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Небайкин Никита

Мать: Небайкина (Федоровна) Мария

Объекты на которые ссылается эта заметка отсутствуют, поэтому они были созданы при запуске Проверки и исправления в 04.08.2020 16:26:25.
Место жительства
11.12.1915
Широкий Буерак, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с. Широкий Буерак за 1915 год | Государственный архив Саратовской области | л. 328 об.-329; зап. 104 | Архивная справка №511/3 от 24.04.2019 | ОГУ ГАСО |... Показать все
Смерть
Неизвестно

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